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AB'den kritik Katil İsrail uyarısı! Niyeti Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etmek

Giriş: 24.06.2024 20:50 Güncelleme: 24.06.2024 20:54
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AB’den kritik Katil İsrail uyarısı! Niyeti Batı Şeria’yı yavaş yavaş ilhak etmek

Son dakika haberleri... AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğu uyarısında bulundu

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