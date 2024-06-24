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Fas Kralı'ndan Gazze'ye 40 ton yardım için talimat!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.06.2024 19:53 Güncelleme: 24.06.2024 20:00
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Fas Kralı’ndan Gazze’ye 40 ton yardım için talimat!

Gazze'de işgalcilerin katliamları sürerken Fas Kralı 6. Muhammed yardım için düğmeye bastı. Muhammed, İsrail'in aylardır yıkıcı saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ne 40 ton tıbbi malzeme gönderilmesi talimatı verdi.

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