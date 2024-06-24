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Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! Füzelerle saldırdılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.06.2024 21:39 Güncelleme: 24.06.2024 22:01
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Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! Füzelerle saldırdılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

2022'den bu yana Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz hala devam ediyor. Ukrayna, dün Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Motorlu Tüfek Alayı'nın komuta noktasına saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Bunun ardından Rusya Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine "İskender-M"  füzeleriyle saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını bildirildi.

Rusya ve Ukrayna hattında gerilim her geçen gün daha tırmanmaya devam ederken saldırılar da hız kesmeden sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Motorlu Tüfek Alayı'nın komuta noktasına saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

"HEDEF BAŞARIYLA VURULDU"

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Ukrayna Hava Kuvvetleri, Savunma Kuvvetlerinin diğer bileşenleriyle işbirliği içinde, Belgorod bölgesinin Nehoteyevka yerleşim yerinde bulunan düşmanın Motorlu Tüfek Alayı'nın komuta noktasına başarılı bir saldırı gerçekleştirdi. Muharebe çalışmalarının sonuçlarına göre patlamalar kaydedildi. Hedef başarıyla vuruldu." denilmişti.

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA FÜZELİ SALDIRI: 4 ÖLÜ 40 YARALI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine "İskender-M" füzeleriyle düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

ÇİFTE SALDIRI: YARIM SAAT ARAYLA 2 KEZ VURULDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, Donetsk bölgesinin Pokrovsk kentine "İskender-M" füzeleriyle çifte saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rus birliklerin aynı yeri yarım saat arayla iki kere vurduğuna dikkat çekilerek, saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

OLAY YERİNDE 3 POLİS YARALANDI

İlk saldırının hemen ardından saldırı yerine gelen 3 polisin de ikinci saldırıda yaralandığı aktarılan açıklamada, en az 18 evin de hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, olay yerinde tüm acil servislerin hizmet verdiği ifade edildi.

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