Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! Füzelerle saldırdılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

OLAY YERİNDE 3 POLİS YARALANDI

İlk saldırının hemen ardından saldırı yerine gelen 3 polisin de ikinci saldırıda yaralandığı aktarılan açıklamada, en az 18 evin de hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, olay yerinde tüm acil servislerin hizmet verdiği ifade edildi.