Siyonistler Gazze’de UNRWA’nın yardım dağıttığı binayı vurdu! Çok sayıda ölü var

YARDIM VERİLEN BİNAYA HAVA SALDIRI: 8 ÖLÜ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, İsrail'in UNRWA tarafından işletilen ve yerinden edilmiş ailelere yardım sağlayan bir eğitim kurumuna ait bir binayı vurduğunu söyledi. İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.