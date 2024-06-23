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Siyonistler Gazze'de UNRWA'nın yardım dağıttığı binayı vurdu! Çok sayıda ölü var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 23.06.2024 19:14 Güncelleme: 23.06.2024 19:17
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Siyonistler Gazze’de UNRWA’nın yardım dağıttığı binayı vurdu! Çok sayıda ölü var

Ekim'den bu yana katliamların yapıldığı Gazze'de masumlar hedef alınmaya devam ederken işgal ordusu korkunç saldırılarını ara vermeden sürdürüyor. Katil ordusu bu kez Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) insani yardım dağıttığı binayı hedef aldı. Hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 261 gündür devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) insani yardım dağıtmak için kullandığı eğitim kurumuna ait bir binaya hava saldırısı düzenledi.

YARDIM VERİLEN BİNAYA HAVA SALDIRI: 8 ÖLÜ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, İsrail'in UNRWA tarafından işletilen ve yerinden edilmiş ailelere yardım sağlayan bir eğitim kurumuna ait bir binayı vurduğunu söyledi. İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

UNRWA'NIN 190 BİNASI VURULDU

UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, saldırının ayrıntılarını incelediğini açıklayarak, "Savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 190 binamızın vurulduğunu kaydettik. Bu sayı Gazze'deki binalarımızın büyük çoğunluğunu oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Touma, ayrıca İsrail saldırılarında 193 UNRWA personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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