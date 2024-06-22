Siyonist İsrail ordusundan kan donduran işkence! Yaralı bir Filistinliyi canlı kalkan olarak kullandılar | O görüntüler kan dondurdu
İsrail Gazze'de sürdürdüğü soykırımda insanlık sınırlarını aştı. Son olarak Gazze'de Şati Mülteci Kampı ile doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda onlarca sivili katleden İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da akılalmaz bir vahşete imza attı. Yaralı bir sivili zırhlı araca bağlayıp gezdiren İsrail ordusunun o görüntüleri infial yarattı.
Sivilleri hedef alan İsrail, son olarak Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı ile doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.
BATI ŞERİA'DA İNSANLIK SUÇU
Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskın sırasında vurarak yaraladıkları 3 Filistinliden birini, askeri aracın kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı.
Al Jazeera, İsrail ordusunun Cenin baskınında yaraladıkları bir sivili, İsrail zırhlı aracına bağlandığını gösteren bir kayıt yayınladı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Hastanesi Müdürü Visam Bekr, İsrail askerlerinin, Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında 3 gencin gerçek mermiyle vurularak yaralandığını ifade etti.
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