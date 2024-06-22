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Siyonist İsrail ordusundan kan donduran işkence! Yaralı bir Filistinliyi canlı kalkan olarak kullandılar | O görüntüler kan dondurdu

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 19:52 Güncelleme: 22.06.2024 19:54
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Siyonist İsrail ordusundan kan donduran işkence! Yaralı bir Filistinliyi canlı kalkan olarak kullandılar | O görüntüler kan dondurdu

İsrail Gazze'de sürdürdüğü soykırımda insanlık sınırlarını aştı. Son olarak Gazze'de Şati Mülteci Kampı ile doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda onlarca sivili katleden İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da akılalmaz bir vahşete imza attı. Yaralı bir sivili zırhlı araca bağlayıp gezdiren İsrail ordusunun o görüntüleri infial yarattı.

İsrail ordusu Gazze işgalinde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Ateşkes çağrılarına kulağını tıkayan İsrail ordusu, Hamas'ı bahane olarak kullanarak bölgede akılalmaz bir sivil katliamına imza atıyor.

Sivilleri hedef alan İsrail, son olarak Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı ile doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

BATI ŞERİA'DA İNSANLIK SUÇU

Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskın sırasında vurarak yaraladıkları 3 Filistinliden birini, askeri aracın kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı.

Al Jazeera, İsrail ordusunun Cenin baskınında yaraladıkları bir sivili, İsrail zırhlı aracına bağlandığını gösteren bir kayıt yayınladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Hastanesi Müdürü Visam Bekr, İsrail askerlerinin, Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında 3 gencin gerçek mermiyle vurularak yaralandığını ifade etti.

Sivilleri araca bağlayıp canlı kalkan yaptılar!Sivilleri araca bağlayıp canlı kalkan yaptılar! SİVİLLERİ ARACA BAĞLAYIP CANLI KALKAN YAPTILAR!

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