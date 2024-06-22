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ABD'nin soykırımcı İsrail desteğine ordudan tepki! Vicdani ret haklarını kullandılar: Soykırıma ortak olmayacağız!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 22.06.2024 22:39
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ABD’nin soykırımcı İsrail desteğine ordudan tepki! Vicdani ret haklarını kullandılar: Soykırıma ortak olmayacağız!

7 Ekim'den bu yana Gazze insanlık dışı soykırım suçu işleyen terör devleti İsrail'e ilk günden bu yana destek veren ABD'ye ordudan tepkiler yükselmeye başladı. "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağım" diyen 2 ordu mensubu vicdani ret haklarını kullandı.

ABD Hava Kuvvetleri mensubu Larry Hebert ile Juan Bettancourt, ABD'nin Gazze politikasını daha fazla göz ardı edemeyeceklerini belirterek, vicdani ret haklarını kullanmayı talep ettiklerini bildirdi.

Amerikan yayın ağı "NBC News"ün özel haberine göre, ordu mensupları ABD'nin İsrail'e olan desteğine tepki gösterdi.

6 YAŞINDAKİ GAZZELİ ÇOCUĞUN HİKAYESİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Hebert, İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan ve ölmemek için yalvaran 6 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu Hind Rajab'ın hikayesinin kendisi için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Hind'in kızına benzediğini dile getiren Hebert, "Olanları desteklememek gerekiyor." dedi.

Hebert, ABD Hava Kuvvetlerinde İsrail'e silah sağlanan bir operasyonun parçası olduğunu ifade etti.

Bettancourt ise tanık olduğu görüntülere dayanamadığını belirterek, "Dünya akıllı telefonlarından binlerce masum sivilin katledilmesine tanık oluyor." diye konuştu.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA ORTAK OLMAYACAĞIM"

Kendisi için dönüm noktasının ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendisini yakması olduğunu ifade eden Bettancourt, uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkenin ordusuna daha fazla hizmet edemeyeceğini söyledi.

Terör devleti İsrail'in saldırılarını soykırım olarak tanımlayan ikili, ABD'nin İsrail'e desteğini daha fazla göz ardı edemeyeceklerini belirterek, vicdani ret haklarını kullanmayı talep ettiklerini duyurdu.

ABD ordusunda vicdani ret hakkı talepleri ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından değerlendiriliyor.

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