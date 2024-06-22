Hamas lideri Heniyye'den flaş ateşkes açıklaması! "Tüm girişimlere açığız"





Aksa Tufanı'nın Filistin meselesi ve genel olarak bölge için yeni denklemlerin çizildiğinin habercisi olduğunu söyleyen Heniyye, şunları kaydetti:

"Aksa Tufanı ile 3 stratejik sonuç elde edilmiştir. İlk olarak, uluslararası ve bölgesel bazı ülkeler tarafından gündem dışına itilen ve İsrail'in iç meselesi gibi gösterilen Filistin meselesini uluslararası ve bölgesel düzeyde yeniden gündeme sokmuştur. İkincisi, İsrail'in yenilgisinin bir hayal değil gerçek olduğu ve yakında olabilecek bir şey olduğu anlaşılmıştır. Üçüncüsü, İsrail içinde çatlaklar meydana gelirken, ümmet, Filistin meselesi üzerinde birleşmiştir."