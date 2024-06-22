22 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Biden yönetiminde Gazze çatlağı! Katliam nedeniyle istifa etti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 22.06.2024 01:17 Güncelleme: 22.06.2024 01:33
ABONE OL
Biden yönetiminde Gazze çatlağı! Katliam nedeniyle istifa etti

Gazze'deki soykırımda işgalcilerin daimi ortağı ABD'de istifa krizi yaşanıyor. Daha önce de ABD bakanlıkları bünyesindeki bazı yetkililer işgal saldırıları nedeniyle istifasını duyurmuştu. Bunun üstünden çok geçmeden bir ayrılık daha yaşandı. İsrail-Filistin işlerinden sorumlu bakan yardımcısı görevinde bulunan Andrew Miller, Biden'ın Gazze'de yaşananlara yaklaşımı nedeniyle istifa etti.

ABD Dışişlerinde işgalci İsrail'in Gazze'deki katliamları kriz yaratmış durumda. Daha öncede bazı bakanlıklarda yetkililer saldırılar nedeniyle istifa etmişti. Bu kez ayrılık ABD Dışişleri Bakanlığında oldu.

İsrail-Filistin işlerinden sorumlu bakan yardımcısı görevinde bulunan Andrew Miller, Başkan Joe Biden'in İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik politikalarından dolayı istifa etti.

YÖNETİMLE GAZZE MÜCADELESİNİ TERCİH ETTİ

Washington Post'un (WP) haberine göre, üst düzey görevli Miller, çalışma arkadaşlarına 8 aydır ailesini çok az gördüğü gerekçesiyle işten ayrıldığını duyurdu.

Miller, Gazze'de devam eden saldırıların her şeyi tükettiğini, aile gerekçesi olmasa, işinde kalıp Gazze politikaları konusunda aynı fikirde olmadığı yönetim ile mücadele etmeyi sürdürmeyi tercih ettiğini aktardı.

"AYI KUCAKLAMASI"NA KARŞI ÇIKIYORDU

Miller'in uzun süredir Filistin haklarının güçlü bir destekçisi olduğu ve Biden'ın 8 aydır devam eden İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik "ayı kucaklaması" adını verdiği yaklaşımını eleştirdiği ifade edildi.

Miller'i tanıyan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili WP'ye, Miller için "İsrail-Filistin de dahil olmak üzere bölge söz konusu olduğunda kesinlikle yönetim yetkililerinin daha ilerici tarafında yer alıyordu ancak aynı zamanda hiçbir zaman 'her şeyi yakıp pragmatizmden vazgeçen' tipte olmadı." ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY BİR AYRILIK

Yetkili, Miller'in her zaman ABD'nin Filistin haklarını ve devletini desteklemesi gerektiğini savunduğunu belirterek ancak hükümetteyken yaptığı savunuculuğun genellikle sessiz ve ölçülü olduğunu kaydetti.

Miller'in işten ayrılması, Biden yönetiminde İsrail-Filistin politika yapımında rol alan en üst düzey bir yetkilinin istifası olarak dikkati çekti.

BİDEN'IN GAZZE POLİTİKASINA TEPKİ İSTİFALARI

ABD Dışişleri Bakanlığı "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" birimi genel müdürü Josh Paul, Ekim 2023'te Biden'in Gazze politikalarına tepki için istifa eden ilk isim olarak öne çıkmıştı.

Daha sonra Dışişleri Bakanlığında iki yıllık sözleşmesi bulunan dış ilişkiler görevlisi Annelle Sheline, ABD Dışişleri Bakanlığının Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosunda çalışan üst düzey yetkililerden Stacy Gilbert, Biden'in Gazze saldırılarına desteği nedeniyle istifa ettiklerini duyurmuştu.

Ataması Biden tarafından yapılmış İçişleri Bakanlığı Personel Şefinin özel asistanı Lily Greenberg Call, 15 Mayıs'ta, Call'dan bir hafta önce de ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansında (DIA) çalışan Yahudi kökenli Binbaşı Harrison Mann de ABD'nin Gazze saldırılarına verdiği destek nedeniyle istifa eden isimler arasına katılmıştı.

ABD Hava Kuvvetlerinde görevli 25 yaşındaki Aaron Bushnell de 24 Şubat'ta, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim" demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör