Biden yönetiminde Gazze çatlağı! Katliam nedeniyle istifa etti

ÜST DÜZEY BİR AYRILIK

Yetkili, Miller'in her zaman ABD'nin Filistin haklarını ve devletini desteklemesi gerektiğini savunduğunu belirterek ancak hükümetteyken yaptığı savunuculuğun genellikle sessiz ve ölçülü olduğunu kaydetti.

Miller'in işten ayrılması, Biden yönetiminde İsrail-Filistin politika yapımında rol alan en üst düzey bir yetkilinin istifası olarak dikkati çekti.