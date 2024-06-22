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Katil İsrail kana doymuyor! Son 48 saatte 120 Filistinli masumu daha katletti

AA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 13:09
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Katil İsrail kana doymuyor! Son 48 saatte 120 Filistinli masumu daha katletti

Gazze'de katliamını sürdüren İsrail, son 48 saatte gerçekleştirdiği saldırılarla Filistinli 120 masumu daha katletti. 7 Ekim 2024'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sayısı 37 bin 551'e yükseldi.

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