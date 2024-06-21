Balkanlarda hayatı felç eden arıza! 4 ülke elektriksiz kaldı trafik lambaları bile çalışmadı
Balkan ülkelerinde elektrik dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Arnavutluk gibi ülkeler elektriksiz kaldı. Özellikle hava sıcaklığının 40 derecelere ulaştığı Karadağ'da yaşayanlar büyük zorluk yaşarken, bölge genelinde yaşanan sıkıntı adeta hayatı felç etti.
Balkan ülkeleri Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Arnavutluk'ta meydana gelen elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Karadağ'da öğle saatlerinde elektrik dağıtım sisteminde meydana gelen arıza, ülkenin neredeyse tamamı ile Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın bazı bölgelerinde elektrik kesintisine sebep oldu.
Karadağ Enerji Dağıtım Şirketi, sorunun çözümü için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Bosna Hersek Elektrik Şirketi de kesintinin bölgesel dağıtım hattındaki arızadan kaynaklandığını bildirdi.
Bosna Hersek'teki elektrik kesintisi dolayısıyla başkent Saraybosna'daki tramvayların durması ve trafik ışıklarının çalışmaması şehirde trafiğin kilitlenmesine sebep oldu. Hırvatistan'ın Split şehrinde de kesinti nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
ARNAVUTLUK VE KOSOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ KISA SÜRDÜ
Öten yandan Arnavutluk İletim Sistemi Operatörü, ülkede yüksek iletim hacimleri ve aşırı hava sıcaklığından kaynaklanan arızanın Yunanistan'la olan enterkoneksiyon hattında başladığını ve daha sonra ülke geneline yayıldığını duyurdu. Ülke genelinde yaşanan elektrik arızasının yaklaşık 1 saatin ardından giderildiği bildirildi.
Ayrıca, Kosova'nın bazı bölgelerinde kısa süreli yaşanan elektrik kesintisi ülke geneline yayılmadı. Kosova Elektrik Tedarik Şirketi, ülke genelinde herhangi bir sorun olmadığını duyurdu.
Bu arada Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Kosova'da bugün etkisini artıran sıcak hava dolayısıyla vatandaşlara dikkatli olmaları, bol su içmeleri ve güneşten kaçınmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın muhteşem sırrı
- Kamuya 60.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...
- HAVA DURUMU | Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çöl sıcakları kavuracak! Meteorolojiden 5 günlük harita
- Saniyeler içinde haşlanmış yumurta soyma hilesi: Tek malzemeyle mükemmel sonuç
- 1993 1999 2002 2005 sonrasına yaş gün prim detayı geldi! Erken emekliliğe kapı aralayanlar listede
- Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef belli oldu: Hayırlı olsun
- Dolunay ne zaman, hangi gün? Bu ayki Oğlak burcu dolunayı saat kaçta gerçekleşecek?
- Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru tarihleri 2024 | Sağlık Bakanlığı PBS şehir dışı tayin başvuruları ne zaman? yhgm.saglik.gov.tr...
- Emekliye temmuzda 10 puanlık artış! SSK, Bağ-Kur'lu için kök maaş değişti! İşte merak edilen seyyanen zam hesabı
- DİYANET Cuma Hutbesi TAM metin PDF 21 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?
- Yaz gün dönümü nedir, hangi tarihte? 21 Haziran'da ne oluyor? Günler kısaldı mı, kısalacak mı?
- Gizli tırtılı 8 saniyede bulursanız IQ'nuz dahi seviyesinde çıkıyor!