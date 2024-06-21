Balkanlarda hayatı felç eden arıza! 4 ülke elektriksiz kaldı trafik lambaları bile çalışmadı

Balkan ülkeleri Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Arnavutluk'ta meydana gelen elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Karadağ'da öğle saatlerinde elektrik dağıtım sisteminde meydana gelen arıza, ülkenin neredeyse tamamı ile Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın bazı bölgelerinde elektrik kesintisine sebep oldu.



Karadağ Enerji Dağıtım Şirketi, sorunun çözümü için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Bosna Hersek Elektrik Şirketi de kesintinin bölgesel dağıtım hattındaki arızadan kaynaklandığını bildirdi.