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İşgalciler yine kan döktü! Filistinli ailenin evini hedef aldılar: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 21.06.2024 17:51
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İşgalciler yine kan döktü! Filistinli ailenin evini hedef aldılar: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Soykırımcıların 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırıların ardı arkası kesilmezken katil İsrail Filistinli Salah ailesinin hedef aldı. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybederken 20 Filistinli ise yaralandı.

İşgalciler Filistin'de kan dökmeye devam ediyor. Masumların hedef alındığı saldırılarda 37 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. İşgal saldırılarına dünyadan peş peşe tepkiler geliyor ancak katil İsrail durmak bilmeden çocuk kadın demeden masumları hedef almaya devam ediyor.

7 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İşgal ordusu bu kez de Filistinli bir ailenin evini hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin eş-Şati Mülteci Kampı bölgesindeki Filistinli Salah ailesinin evine düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, 20 Filistinli yaralandı.

GAZZE'DE KANLI SALDIRILAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

37 BİNİ AŞKIN ÖLÜ

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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