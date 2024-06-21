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Rusya son dakika olarak duyurdu: Ukrayna'ya ait 114 İHA'yı yok ettik

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 11:06
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Rusya son dakika olarak duyurdu: Ukrayna’ya ait 114 İHA’yı yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırı girişiminin engellendiğini ve 114 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini bildirdi.

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