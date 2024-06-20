A Haber ekibi İsrail Lübnan sınırında! İsrail-Lübnan çatışması savaşa mı dönüşecek? Füze saldırıları yeni savaşın sinyali mi?

İsrail ise Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vuruyor. Savaş uçakları alçak uçuş yapıyor. Sınırdaki savaş uçaklarını ve havada imha edilen Hizbullah füzelerini Mert Hacıalioğlu ve Özkan Şafak görüntüledi.

"Bakın savaş uçağını görüyorsunuz şu an itibariyle Özkan şafak size göstertiyor. İsrail savaş uçaklarını görüyorsunuz. Hava Savunma Sistemi hemen üstümüzde bulunan roketti vurmak için ilerliyor. İleriye giden bir roketti. Bakın imha edilen o roket hemen üstümüzde. Roketten düşen parçalardan da sakınmak gerekiyor. Bulunmuş olduğumuz noktaya da saldırılar devam ediyor."