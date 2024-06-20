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A Haber ekibi İsrail Lübnan sınırında! İsrail-Lübnan çatışması savaşa mı dönüşecek? Füze saldırıları yeni savaşın sinyali mi?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 20.06.2024 01:12 Güncelleme: 20.06.2024 01:31
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A Haber ekibi İsrail Lübnan sınırında! İsrail-Lübnan çatışması savaşa mı dönüşecek? Füze saldırıları yeni savaşın sinyali mi?

Lübnan'ın güneyinde sınır hattında tansiyon bir kez daha yükseldi. Hizbullah komutanının öldürülmesinin ardından füze yağmuru ile gelen misilleme saldırıları sürüyor. Sıcak bölgedeki saldırıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Özkan Şafak görüntüledi. İşte o görüntüler…

İsrail Hizbullah komutanını öldürdü. Hizbullah'tan saldırılar arka arkaya geldi. İsrail-Lübnan sınırında süren gerilimde tansiyon düşmüyor.

Gazze'deki savaşın Lübnan'a da sıçrayacağı endişesi sürerken, İsrail'in saldırısında saha komutanı öldürülen Hizbullah misillemeye devam ediyor. Son olarak Hizbullah, İsrail'in altı askeri bölgesini vurduğunu duyurdu.

"Görmüş olduğunuz gibi birçok noktada dumanlar yükseliyor. İsrail kuzeyi de ateş hattı. Savaş uçaklarını yakından görüyor. Karşımızdaki alan vuruldu. Alarm sistemine uyarı gelmeye devam ediyor. Hemen sol tarafta bir nokta var sağda başka bir nokta var. Lübnan birçok alanda saldırılarına devam ediyor."

"Birçok noktada saldırı var böyle devam ederse kuzeyde de savaş kaçınılmaz. Geçtiğimiz günlerde 4 Hizbullah üyesini etkisiz hale getirmişti İsrail. Orada alevler daha da büyüyor daha da yayılıyor."

İsrail ise Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vuruyor. Savaş uçakları alçak uçuş yapıyor. Sınırdaki savaş uçaklarını ve havada imha edilen Hizbullah füzelerini Mert Hacıalioğlu ve Özkan Şafak görüntüledi.

"Bakın savaş uçağını görüyorsunuz şu an itibariyle Özkan şafak size göstertiyor. İsrail savaş uçaklarını görüyorsunuz. Hava Savunma Sistemi hemen üstümüzde bulunan roketti vurmak için ilerliyor. İleriye giden bir roketti. Bakın imha edilen o roket hemen üstümüzde. Roketten düşen parçalardan da sakınmak gerekiyor. Bulunmuş olduğumuz noktaya da saldırılar devam ediyor."

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