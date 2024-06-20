A haber İsrail Lübnan sınırında! İsrail-Lübnan çatışması savaşa mı dönüşecek? Füze saldırıları yeni savaşın sinyali mi?

Lübnan'ın güneyinde sınır hattında tansiyon bir kez daha yükseldi. Hizbullah komutanının öldürülmesinin ardından füze yağmuru ile gelen misilleme saldırıları sürüyor. Sıcak bölgedeki saldırıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Özkan Şafak görüntüledi. İşte o görüntüler…

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