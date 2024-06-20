20 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

A haber İsrail Lübnan sınırında! İsrail-Lübnan çatışması savaşa mı dönüşecek? Füze saldırıları yeni savaşın sinyali mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2024 00:30
Lübnan'ın güneyinde sınır hattında tansiyon bir kez daha yükseldi. Hizbullah komutanının öldürülmesinin ardından füze yağmuru ile gelen misilleme saldırıları sürüyor. Sıcak bölgedeki saldırıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Özkan Şafak görüntüledi. İşte o görüntüler…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A haber İsrail Lübnan sınırında
A haber İsrail Lübnan sınırında
ABD yangın yeri! Binlerce kişi tahliye edildi
ABD yangın yeri! Binlerce kişi tahliye edildi
Kim Jong-un ve Putin’den baş başa görüşme
Kim Jong-un ve Putin'den baş başa görüşme
Putin, 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore’de!
Putin, 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore’de!
Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi!
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi!
24 yıl sonra bir ilk
24 yıl sonra bir ilk
’Soykırım Kabinesi’nde ABD parmağı mı var?
'Soykırım Kabinesi'nde ABD parmağı mı var?
Mekke sokakları göle döndü A Haber o anları aktardı
Mekke sokakları göle döndü A Haber o anları aktardı
Tayland’da bayram namazına yoğun katılım
Tayland'da bayram namazına yoğun katılım
Biden yine dondu kaldı! Bu defa Obama kurtardı
Biden yine dondu kaldı! Bu defa Obama kurtardı
Bayramda da hedef masum Filistinliler!
Bayramda da hedef masum Filistinliler!
Daha Fazla Video Göster