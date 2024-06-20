Hizbullah’tan İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne tehdit: Güvenli hiçbir yer kalmaz!

İsrail'in sınır hattından gerilimi yükseltmesi durumuna da değinen Nasrallah, "Lübnan'a dayatılabilecek herhangi bir savaş halinde Celile'ye (İsrail'in kuzey bölgeleri) saldırı olasılığı mevcut." dedi. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki sınır hattında yer alan askeri mevziilerine aralıksız bir şekilde saldırılar düzenlediğini söyleyen Nasrallah, "Mevziiler boş değil ve halen içerisinde askerler var" dedi.

HİZBULLAH'TAN GÖZDAĞI

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah İsrail'in Lübnan'a yönelik olası saldırı planını onaylamasına karşılık vererek, "İsrail'deki hiçbir yer füze ve insansız hava araçlarımıza karşı güvende olmaz" sözleri ile gözdağı verdi.

Hizbullah lideri, topyekün bir savaşa girilmesi halinde kural tanımadan karşılık verileceğini belirtti.