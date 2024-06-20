Hizbullah'tan İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne tehdit: Güvenli hiçbir yer kalmaz!
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak katliam gerçekleştiren İsrail, Orta Doğu'yu büyük bir kaosa sürükledi. Bölgede tansiyon had safhaya ulaşırken İsrail'e saldırılarını sürdüren Hizbullah'tan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik yeni bir açıklama geldi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi yönetimini tehdit ederek "Topyekün savaş olursa güvenli hiçbir yer kalmaz" dedi.
Geçen hafta İsrail saldırısında öldürülen üst düzey Hizbullah komutanını anma töreninde konuşan Nasrallah, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni de tehdit etti.
Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir topyekûn saldırıda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini, böylesi bir durumda GKRY'yi savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulundu.
"KIBRIS'I SAVAŞIN PARÇASI KABUL EDECEĞİZ"
Rum yönetiminin İsrail'in Lübnan'a yönelik olası saldırısında hava üslerini açacağına ilişkin istihbarat aldıklarını açıkladı.
Hizbullah Lideri böyle bir durum olması halinde "Kıbrıs'ı savaşın bir parçası kabul edeceğiz" dedi.
İsrail devletinin kuruluşu olan 1948'den bu yana ilk defa İsrail'in kuzeyindeki İsraillilerin bölgelerini terk etmek zorunda kaldığını ve İsrail'in orada güvenlik kemeri inşa etmek zorunda kaldığını belirten Nasrallah, Lübnan cephesinin en açık kanıtlarından birisinin İsrailli liderler ve yerleşimlerden duydukları isyan çığlıkları olduğunu söyledi.
İsrail'in GKRY'de sürekli askeri tatbikat yaptığını ifade eden Nasrallah, Lübnan'a yönelik olası bir saldırıda GKRY'ye ait havalimanı ve askeri üssleri kullanacağı yönünde istihbarat ve duyumlar aldıklarını söyledi. Nasrallah, GKRY'nin Lübnan'a saldırı için İsrail'e üslerini açması halinde Hizbullah'ın "GKRY"yi savaşın bir parçası kabul edeceği ve buna göre tutum sergileyeceği tehdidinde bulundu.
SALDIRI PLANI MASADA
Hizbullah'ın savaş niyeti olmamasına rağmen İsrail'in korkudan dolayı kuzeydeki kuvvetlerini güçlendirmeye devam ettiğini aktaran Nasrallah, bunun da İsrail ordusu açısından Gazze'deki cepheyi etkilediğini kaydetti.
İsrail'in sınır hattından gerilimi yükseltmesi durumuna da değinen Nasrallah, "Lübnan'a dayatılabilecek herhangi bir savaş halinde Celile'ye (İsrail'in kuzey bölgeleri) saldırı olasılığı mevcut." dedi. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki sınır hattında yer alan askeri mevziilerine aralıksız bir şekilde saldırılar düzenlediğini söyleyen Nasrallah, "Mevziiler boş değil ve halen içerisinde askerler var" dedi.
HİZBULLAH'TAN GÖZDAĞI
Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah İsrail'in Lübnan'a yönelik olası saldırı planını onaylamasına karşılık vererek, "İsrail'deki hiçbir yer füze ve insansız hava araçlarımıza karşı güvende olmaz" sözleri ile gözdağı verdi.
Hizbullah lideri, topyekün bir savaşa girilmesi halinde kural tanımadan karşılık verileceğini belirtti.
"YENİ SİLAHLAR ELDE ETTİK"
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, bu süreçte ellerine yeni silahların geçtiğini ve daha önce çatışma alanlarında bunu kullanmadıklarını ancak aşamalı bir şekilde söz konusu silahı kullanmaya başlayacaklarını söyledi.
Yeni silahların türü ve nasıl temin ettiklerine dair detay vermeyen Nasrallah, Lübnan'da bazı insansız hava aracı ve füzelerin de imalatına başladıkları bilgisini de verdi.
Hizbullah'ın mensup sayısı hakkında daha önce 100 bin rakamını verdiğini hatırlatan Nasrallah, bu rakamı şu anda çoktan geçtiklerini ancak topyekûn savaş koşullarında bile bu kadar insan gücüne ihtiyaçlarının olmadığını aktardı. Nasrallah, Suriye, Irak, Yemen, İran ve diğer ülkelerinden saflarında savaşmak isteyen müttefiklerinin kendileriyle irtibata geçtiğini ancak onlara yeterli insan güçlerinin olduğunu ilettiklerini söyledi.
GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz üzerinden İsrail'e geçerken batırdıkları Tutor isimli gemiye saldırı görüntülerini paylaştı. Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından, 13 Haziran'da "İsrail limanlarına erişimin yasaklanması" kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hedef aldıkları geminin görüntülerini yayınladı. Seri, Yunan firmasına ait Liberya bandıralı gemiye "2 silahlı insansız deniz aracıyla saldırı düzenlendiğini" belirtti. Yahya Seri, "Daha büyüğü gelecek, bizde fazlası var." ifadesini kullandı.
Tutor adlı geminin ana güverte ve orta kısmına yapılan saldırının yer aldığı kayıtlar, geminin gördüğü zararın boyutlarını ortaya koyuyor.
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