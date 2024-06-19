İsrail Ordu Sözcüsü Hagari'den "Hamas" itirafı: Onları ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın bir fikir ve siyasi parti olduğunu belirterek, "Hamas, insanların kalplerine kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor." dedi.
İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, Kanal 13 televizyonuna, İsrail'in büyük bir insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savunduğu "Hamas'ın ortadan kaldırılması hedefine" ilişkin konuşan Hagari, "Hamas'ı yok etme fikri halkın gözüne kum atmaktır." ifadesini kullandı.
"İNSANLARIN KALPLERİNE KÖK SALMIŞLAR"
Hagari, "Hamas bir fikirdir, siyasi partidir. İnsanların kalplerinde kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor." diye konuştu.
"İMKANSIZ"
"Hamas'ın yerine başka bir şeyin geliştirilmesini" öneren Hagari, Gazze'deki tüm esirlerin askeri saldırılarla geri getirilmesinin de "imkansız" olduğunu söyledi.
NETANYAHU'DAN HAGARİ'YE TEPKİ
Netanyahu da Hagari'nin açıklamalarına tepki göstererek, güvenlik kabinesinin Gazze'deki saldırılara ilişkin "Hamas'ın askeri ve idari olarak yok edilmesi hedefinin bulunduğunu ve İsrail ordusunun da bunu yapmakla yükümlü olduğunu" savundu.
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