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Katil İsrail'in 257 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 396'ya çıktı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 12:45
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Katil İsrail’in 257 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 37 bin 396’ya çıktı

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artarak 37 bin 396’ya yükseldi.

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