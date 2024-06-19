BM İsrail’in işlediği suçları kabul etti! Hamas: Pillay’ın açıklamaları İsrail’in işlediği suçları doğrulamaktadır

"Kurban ile celladın bir tutulduğuna" vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin direnişine yönelik, yanlışlığı kanıtlanmış asılsız suçlamalarını tekrarlamaya devam etmesi reddedildi. Açıklamada, uluslararası topluma, BM'ye ve tüm hukuki çevrelere, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları durdurmak için çalışma çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'de "tüm dünyanın gözü önünde işlediği soykırım suçunun durdurulmasının herkesin sorumluluğu olmasının yanı sıra hukuki ve ahlaki bir görev olduğu" kaydedildi.