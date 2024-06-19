BM İsrail'in işlediği suçları kabul etti! Hamas: Pillay'ın açıklamaları İsrail'in işlediği suçları doğrulamaktadır
Hamas, Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Navi Pillay'ın açıklamalarının İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçları doğruladığını belirtti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, BM komisyonu başkanı Pillay'ın açıklamaları değerlendirildi.
Pillay'ın açıklamalarının "BM'den İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin halkına karşı işlemeye devam ettiği soykırım, etnik temizlik ve göçe zorlama gibi suç ve ihlallerine yönelik yeni bir teyit olduğu" ifade edildi.
Açıklamada, İsrail'in suçlarını belgelemek, ihlallerini kınamak ve uluslararası adaleti sağlamak için gösterilen uluslararası çabalardan duyulan memnuniyet belirtildi.
"Kurban ile celladın bir tutulduğuna" vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin direnişine yönelik, yanlışlığı kanıtlanmış asılsız suçlamalarını tekrarlamaya devam etmesi reddedildi. Açıklamada, uluslararası topluma, BM'ye ve tüm hukuki çevrelere, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları durdurmak için çalışma çağrısı yapıldı.
İsrail'in Gazze'de "tüm dünyanın gözü önünde işlediği soykırım suçunun durdurulmasının herkesin sorumluluğu olmasının yanı sıra hukuki ve ahlaki bir görev olduğu" kaydedildi.
Açıklamada, uluslararası mahkemelerin savaş suçlusu İsrailli liderlerden hesap sorma çabalarının desteklenmesi çağrısı yapıldı.
BM işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Navi Pillay, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 56'ncı Oturumu kapsamında komisyonun raporuna ilişkin düzenlenen interaktif diyalog toplantısında konuşma yapmıştı.
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