Kayıp Malezya uçağıyla ilgili yeni gelişme! 10 yıl sonra bulundu mu? 6 saniyelik veri sinyali

Kadri, tatbikat neticesinde benzeri sinyal ölçümü kaydedilirse bunun Malezya uçağının yerini tam olarak göstereceğini, sinyallerin ilgisiz olması halinde ise arama alanı ve tahmini düşüş saatinin yeniden değerlendirilebileceğini belirtti.

Okyanuslarda yaşanan kazalara müdahalede bu teknolojinin kullanımı üzerine çalışma yaptıklarını vurgulayan Kadri, "Ne yazık ki kayıp uçak için yeni bir arama başlatmak üzere gereken kesinliğe sahip bir sinyal bulamadık. Ancak öneriler yetkililer tarafından takip edilirse gözlemlenen sinyallerin alakalı olma durumu değerlendirebilir ve potansiyel olarak kayıp Malezya uçağının konumuna ışık tutabiliriz." ifadesini kullandı.

Kadri, geçmişte bir Arjantin denizaltısının bu teknolojiyle bulunduğunu da hatırlattı.