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İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 08:37
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İsrail askerleri Batı Şeria’da 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberine göre İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha ve Nablus şehirlerinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

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