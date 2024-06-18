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İspanya'da köpek balığı alarmı! Plajlar kapatıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 12:25 Güncelleme: 18.06.2024 12:39
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İspanya’da köpek balığı alarmı! Plajlar kapatıldı

İspanya'da turistlerin en çok ziyaret ettiği bölgelerden olan Kanarya Adaları'nda köpek balığı görülmesi üzerine bölgedeki plajlar kapatıldı. İspanyol polisi köpek balığının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

İspanya polisi, Kanarya Adaları'ndaki turistik bir plajda köpek balığı görülmesi sebebiyle bölgedeki plajı kapattı. Polis, köpek balığının dron ile havadan çekildiği görüldüğü görüntüleri paylaştı.

PLAJLAR KAPATILDI
İspanya polisi, Cumartesi günü Kanarya Adaları Telde bölgesindeki turistik bir plajda bir köpek balığının kıyıya çok yakın görülmesi sebebiyle plajı kapattığını duyurdu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Polis, Pazar günü 2 metre uzunluğunda olduğu düşünülen köpek balığının havadan drone ile çekilmiş görüntülerini paylaşarak, plajın yüzmek için hala güvenli olmadığını belirtti.

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