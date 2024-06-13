Erbil'deki yangında 10'dan fazla itfaiye görevlisi yaralandı! Yangına müdahale sürüyor...
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentindeki petrol rafinerisinde gece saatlerinde başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmalarında 10’dan fazla itfaiye görevlisi yaralandı.
ÇOK SAYIDA İTFAİYE GÖREVLİSİ YARALANDI
Guveyr bölgesinde yakıt dağıtım işletmesi ve zift deposunun da yer aldığı rafinerideki yangını söndürme çalışmaları sırasında 10 itfaiye görevlisi yaralandı. Rafineride bulunan yakıt ve zift depolarının da alev aldığı yangını kontrol altına almak üzere bölgeye sevk edilen 20 itfaiye aracından 3'ü ise hasar gördü.
GÜVENLİK TALİMATLARINA UYMADIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Yerel basında yer alan haberde söz konusu rafinenin ruhsatı olduğu ancak, Sivil Savunma'nın belirlediği güvenlik talimatına uymadığı belirtildi. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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