Erbil’deki yangında 10’dan fazla itfaiye görevlisi yaralandı! Yangına müdahale sürüyor...

ÇOK SAYIDA İTFAİYE GÖREVLİSİ YARALANDI

Guveyr bölgesinde yakıt dağıtım işletmesi ve zift deposunun da yer aldığı rafinerideki yangını söndürme çalışmaları sırasında 10 itfaiye görevlisi yaralandı. Rafineride bulunan yakıt ve zift depolarının da alev aldığı yangını kontrol altına almak üzere bölgeye sevk edilen 20 itfaiye aracından 3'ü ise hasar gördü.