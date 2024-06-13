NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Ukrayna’ya destek önerisi! Putin Batı’yı uyarmıştı: Girerse savaş çıkar!

STOLTENBERG GERGİNLİĞİ KÖRÜKLÜYOR MU?

Müttefiklerin Ukrayna'ya yıllık askeri desteğinin 40 milyar avro civarında olduğunu belirten Stoltenberg, bu miktarı asgari ölçüt belirleyerek, Ukrayna'nın ihtiyacı olduğu sürece sağlanmasını önerdiğini söyledi.

Stoltenberg, bugün toplantıda NATO-Ukrayna innovasyon işbirliği programının da onaylandığını ve müttefiklerin Polonya'da NATO-Ukrayna Ortak Analiz, Eğitim ve Öğretim Merkezi (JATEC) kurulmasına hazırlıklarını kaydetti.