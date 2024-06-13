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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Ukrayna'ya destek önerisi! Putin Batı'yı uyarmıştı: Girerse savaş çıkar!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 13.06.2024 20:59 Güncelleme: 13.06.2024 22:11
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Ukrayna’ya destek önerisi! Putin Batı’yı uyarmıştı: Girerse savaş çıkar!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, silah teslimatlarının hızlanmasının önemini vurgulayarak, Ukrayna'ya daha fazla desteğin yolda olduğunu vurgulayan bir destek önerisi bildirdi. Öte yandan Stoltenberg, daha önce "Ukrayna'nın yerinin NATO olduğunu" dile getirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gerçekleşmesi halinde savaş çıkacağının sinyalini vermişti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısının ilk gün oturumlarının bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

NATO'DAN UKRAYNA'YA DESTEK ÖNERİSİ

Ana gündemin Ukrayna'nın desteklenmesi olduğunu belirten Stoltenberg, "Yarın bakanların, Ukrayna'ya yönelik NATO güvenlik yardımı ve eğitim planı üzerinde anlaşmaya varmalarını bekliyorum." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri desteğin tamamına yakınının NATO müttefikleri tarafından sağlandığını, yeni planın bu desteği sağlam bir zemine oturtarak, öngörülebilirlik kazandıracağını vurguladı.

STOLTENBERG GERGİNLİĞİ KÖRÜKLÜYOR MU?

Müttefiklerin Ukrayna'ya yıllık askeri desteğinin 40 milyar avro civarında olduğunu belirten Stoltenberg, bu miktarı asgari ölçüt belirleyerek, Ukrayna'nın ihtiyacı olduğu sürece sağlanmasını önerdiğini söyledi.

Stoltenberg, bugün toplantıda NATO-Ukrayna innovasyon işbirliği programının da onaylandığını ve müttefiklerin Polonya'da NATO-Ukrayna Ortak Analiz, Eğitim ve Öğretim Merkezi (JATEC) kurulmasına hazırlıklarını kaydetti.

"UKRAYNA'NIN YERİ NATO'DUR"

Stoltenberg daha önce, "Ukrayna'nın yerinin NATO olduğunu" dile getirerek, "Şu anda yürüttüğümüz çalışmalar sizi NATO üyeliğine doğru geri dönüşü olmayan bir yola sokuyor, böylece zamanı geldiğinde Ukrayna hemen NATO üyesi olabilecek." ifadelerini kullanmıştı.

PUTIN BATI'YI UYARMIŞTI: UKRAYNA GİRERSE SAVAŞ ÇIKAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Rusya'nın güvenlik garantileri ve Ukrayna krizi" konularını 2 yıl önce Moskova'da görüşmüştü.

Ukrayna'nın NATO'ya alınması halinde savaş çıkacağına işaret eden Putin, Fransa dahil Avrupa ülkelerinin Kırım'ı Ukrayna'nın parçası olarak saydığını, Moskova'nın ise Kırım'ı Rusya'nın saydığını hatırlatmıştı.

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