104 yaşındaki Filistinli A Haber'de! İşgallere, katliamlara tanıklık etti | Jadallah: Türkiye bizi hayal kırıklığına uğratmadı | "Aksa büyük tehlike altında"

Dünyada hiçbir ülke Filistinlileri desteklemek, onlara yardım etmek ya da İsrail'in onlara baskı yapmasını engellemek için harekete geçmedi. Ancak Türkiye bizi hayal kırıklığına uğratmadı, yanımızda durdu ve Filistin halkıyla hakikat bayrağını kaldırdı.

Muhammed Jadallah, bir asırlık ömrü boyunca nice acılar yaşadı, işgallere Nekbe'ye tanık oldu. Jadallah İngilizlerin Filistin'den ayrılırken tüm silah ve tankları Yahudilere bıraktığını söyledi.