104 yaşındaki Filistinli A Haber'de! İşgallere, katliamlara tanıklık etti | Jadallah: Türkiye bizi hayal kırıklığına uğratmadı | "Aksa büyük tehlike altında"
Filistinli Muhammed Jadallah, 104 yaşında. İsrail'in kurulduğu o kara günün, Nekbe'nin de şahidi oldu. Jadallah, A Haber'e konuştu. Nekbede yaşananları anlattı, Mescidi Aksa'nın büyük tehlike altında olduğunu söyledi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun özel haberi ekranlarda…
Dünyada hiçbir ülke Filistinlileri desteklemek, onlara yardım etmek ya da İsrail'in onlara baskı yapmasını engellemek için harekete geçmedi. Ancak Türkiye bizi hayal kırıklığına uğratmadı, yanımızda durdu ve Filistin halkıyla hakikat bayrağını kaldırdı.
Muhammed Jadallah, bir asırlık ömrü boyunca nice acılar yaşadı, işgallere Nekbe'ye tanık oldu. Jadallah İngilizlerin Filistin'den ayrılırken tüm silah ve tankları Yahudilere bıraktığını söyledi.
Muhammed Jadallah
"Osmanlı İmparatorluğu'nun Filistin'de var olduğu son dönemde arkadaşlarım vardı ve babam Osmanlı ordusunda askerdi. 1948'de İngiliz askerleri Filistin'den ayrıldı. İngiliz ordusunun tüm teçhizatını tankları, arabaları, silahları Yahudilere bıraktılar. Kamplarını tamamen Yahudilere bıraktılar. O zamanlar Sarafand'daki en büyük İngiliz kampına sahiplerdi. Orası silah ve teçhizatla doluydu. Hepsini Yahudilere hibe ettiler."
Jadallah, İngiltere'nin Balfour deklarasyonu sonrası Yahudilerin katliama başladığını vurguladı.
Muhammed Jadallah
"O zamanlar Yahudiler Haganah'ın 4 çetesine bölünmüştü. Bu çeteler Araplara karşı ilk eylemlerini Kudüs yakınlarındaki Deyr Yasin kasabasında gerçekleştirdiler, kasabaya girip korkunç bir katliam gerçekleştirdiler, yüzlerce kadın ve çocuğu öldürdüler ve kasabadaki tüm evleri yıktılar ve şehitlerin cesetleri yere saçıldı."
Jadallah, İngiltere ve ABD'nin desteğiyle İsrail'in kurulduğunu ifade etti.
Muhammed Jadallah
"Yahudiler Araplardan daha güçlüydü ve İngiltere onlara Balfour Deklarasyonu'nu verdi. Dünyadaki tüm Yahudiler Filistin'e geldi ve hala oradalar. Ayrılan Filistinlilere gelince, bugüne geri dönmediler. Yahudilerin tüm bölgelerde yaşadığı tüm topraklar Filistinli Arap topraklarıdır. Ancak İsrail bu toprakları gasp etti. Tabii ki, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İngiltere, İsrail Devletinin kurulmasını destekledi. Almanya ve diğerleri gibi Batı dünyasındaki ülkeler gibi İsrail hükümetini bugün hala desteklemeye devam ediyorlar."
Jadallah, Mescidi Aksa'nın büyük tehlike altında olduğunu söyledi.
Muhammed Jadallah
"Mescid-i Aksa, tüm Müslümanlar için İsra ve Mirraç'ı temsil eder. Müslümanlar için tamamen kutsal bir yerdir. Mescid-i Aksa, Yahudiler Süleyman Mabedi'nin altında olduğunu iddia ettikleri için şu anda büyük tehlike altındadır. Ancak bu iddia, altını santim santim aradıkları ve 144 dönümlük bir alanda hiçbir şey bulamadıkları için yanlıştır. Bu nedenle cami olarak kabul edilir. El Aksa Müslümanlar için saf bir haktır."
Dünyanın gözü önünde yaşanan Gazze'deki soykırıma da değindi.
Muhammed Jadallah
"Şu anda Gazze'de olanlara gelince, Yahudilerin yaptığı tüm katliamlar dünyanın gözü önünde izleniyor. Dünyada hiçbir ülke Filistinlileri desteklemek, onlara yardım etmek ya da İsrail'in onlara baskı yapmasını engellemek için harekete geçmedi. Ancak Türkiye bizi hayal kırıklığına uğratmadı, yanımızda durdu ve Filistin halkıyla hakikat bayrağını kaldırdı."
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