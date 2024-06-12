Hizbullah, İsrail'in kuzeyine yoğun füze saldırısı başlattı
Son dakika haberine göre Hizbullah Hareketi'nin, İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik 8 Ekim 2023'ten bu yana en yoğun füze saldırılardan birini başlattığı belirtildi.
İsrail ordusu radyosunun geçtiği habere göre Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yoğun bir füze saldırısının meydana geldiği ifade edildi.
Haberde, Safed, Taberiya kenti ile sınır hattındaki Yukarı Celil bölgesindeki birçok yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı kaydedildi.
Taberiya kentine yönelik Hizbullah'ın ilk defa saldırı gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.
Times of Israel gazetesinin haberinde sınır hattındaki en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan topraklarından İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yaklaşık 90 saldırının tespit edildiği ve bazılarının etkisi hale getirildiği, bazılarının ise yangına sebebiyet verdiği belirtildi.
İsrail ordu radyosu, İsrail ordusunun Hizbullah saldırısına karşılık olarak Lübnan'ın güneyine yönelik yoğun bir hava saldırısı başlattığını duyurdu.
Hizbullah'tan ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Söz konusu füze saldırıları, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanı Talib Sami Abdullah'ın öldürülmesinden sonra geldi.
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