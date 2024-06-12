12 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD basınında flaş iddia: Ukrayna'ya yeni savunma sistemi gidecek

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024
ABONE OL
ABD basınında flaş iddia: Ukrayna’ya yeni savunma sistemi gidecek

New York Times (NYT) gazetesi, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya yeni bir Patriot hava savunma sistemi göndereceğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör