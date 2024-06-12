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Son dakika | Kuveyt'te yangın faciası! 39 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 12.06.2024 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
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Son dakika | Kuveyt’te yangın faciası! 39 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kuveyt'in güneyindeki Ahmedi iline bağlı Mankaf bölgesinde çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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