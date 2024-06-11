Nusayrat Mülteci kampı katliamının kan donduran detayları! Kod adı: Elmaslar
Katil İsrail ordusunun askerleri tarafından Nusayrat Mülteci kampına yapılan ve 274 Filistinlinin hayatını kaybederek şehit olduğu saldırının kan donduran detayları ortaya çıktı. CNN’e konuşan Filistinli Halil el Tirawi, İsrail askerlerinin bölgeye sivil araçla geldiğini ve Hamas direnişçisi kılığına girdiklerini söyledi. İşte işgalcilerin 4 İsrailli esiri kurtarmak için planladıkları alçak oyunun görüntüleri...
İsrail ordusunun Hamas'ın elindeki dört rehineyi kurtarmak için Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef aldığı ve 274 Filistinli sivili öldürdüğü katliamın kan donduran ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.
İŞGALCİ İSRAİL'İN ASKERLERİ NUSEYRAT KAMPI NASIL GİRDİ? İŞTE DETAYLAR
CNN tarafından analiz edilen videolar ve görgü tanıklarının anlattıklarına göre saldırı İsrail güçleri aralarında beyaz bir Mercedes minibüsün de bulunduğu ve askeri olamayan araçlarla bölgeye giriş yaptı.
ŞEYTANİ PLAN: KASSAM TUGAYLARI'NIN KILIĞI'NA GİRDİLER
Görgü tanıklarına göre İsrail askerleri Filistinli sivil ve Hamas direnişçisi kılığına girdi.
Bölge sakinlerinden Halil El Tirawi CNN'e konuştu ve "Direniş savaşçıları gibi askeri üniformalar giymişlerdi, direnişçilerin işaretlerini takıyorlardı, insanlara direniş savaşçıları oldukları izlenimini veriyorlardı ama gerçekte İsrail özel kuvvetler birimiydiler" dedi.
İsrail ordusu sivil araç kullandığını reddetse de ordunun daha önce de sivil kıyafetleri taktik olarak kullandığı biliniyor.
EŞZAMANLI BASKIN EMRİ
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yerel saatle 11.00'de sahadaki birliklere "başla" emri verildiğini ve 11.25'te militanların rehin tuttukları her iki binaya da eşzamanlı baskınlar düzenlemeye başladıklarını açıkladı.
MASUMLARIN KAMPINA ROKETLERLE ÖLÜM YAĞDI
Görgü tanıklarının ifadelerine ve İsrail ordusunun açıklamalarına göre, görev başladıktan kısa bir süre sonra İsrail askerleri ve Hamas direnişçileri arasında karşılıklı çatışma çıktı. Görgü tanıkları bunu ağır bombardımanın izlediğini, binlerce yerinden edilmiş aileye ev sahipliği yapan yoğun nüfuslu kampa füze ve roket yağdığını söyledi.
"ELMASLAR" KOD ADLI KATLİAM
İsrail polisi ve İsrail Güvenlik Ajansı tarafından pazartesi günü yayınlanan 45 saniyelik bir kask kamerası videosu, üç erkek rehinenin kurtarıldığı anı gösterdi. Video boyunca ağır silah sesleri duyulurken rehineler binayı terk ettikten sonra sesin yoğunlaştığı görüldü.
"Elmaslar" kod adıyla anılan rehineler Akdeniz kıyısına getirilip iki helikopterle başarılı bir şekilde tahliye edildiğinde operasyon ardında ölümcül bir yıkım izi bırakmıştı.
Gazzeli yetkililer İsrail'in Nuseyrat katliamında 274 Filistinlinin öldüğünü ve 698 kişinin yaralandığını açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sadece %5'i Başarabiliyor: Güneş Gözlüğü Olmayan 3 Pandayı Bulabilir misiniz?
- SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT ayırt etmeksizin yatacak! En düşük emekli maaşı 10 bin TL üstü ve 30.150 TL altına 17.650 lira...
- Trafik Sigortası 2024: Yeni Fiyatlar ve Etkileyen Faktörler Neler? Aracı olanlar dikkat: Kim kaç TL ödeyecek?
- Muğla deprem! Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli son dakika...
- Anneler Mutlaka Denesin! Çoraplardaki Lekelere Doğal Çözüm
- MEB il dışı atama sonuç ekranı 2024 | MEBBİS Öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr!
- e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2024 2. dönem not girişi ve devamsızlık girişi bitti mi? eokul.meb.gov.tr Devamsızlık Sorgulama...
- Takdir Teşekkür belgesi 2024: Ortalama, puan, devamsızlık şartları neler? İlkokul, ortaokul, lise Takdir/Teşekkür belgesi hesaplama...
- Gelire göre doğalgaz desteği nedir, şartları neler? Dar gelirliye fatura desteği geliyor! 25 metreküp doğalgaz desteği bitti mi?
- 700 bin kamu işçisine zamlı ilave tediye yattı mı? 2024 Haziran 1. ilave tediye takvimi: 13 günlük 4D, Taşeron işçiye o tarihte...
- Beşiktaş gol üstüne gol atıyor! Galatasaray'ın ardından Kanarya'nın yıldızına kancayı taktı
- Yazın karpuz yerken dikkat! Bu bölümünü asla yemeyin!