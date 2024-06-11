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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda en az 25 kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Nijerya’da düzenlenen silahlı saldırılarda en az 25 kişi öldü

Son dakika haberine göre Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda, ilk belirlemelere göre 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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