Kremlin’den flaş açıklama! Rusya lideri Putin Bakan Hakan Fidan’ı kabul edecek

FİDAN-LAVROV GÖRÜŞMESİ

Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı, Gazze'deki son durum değerlendirildi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Lavrov- Fidan görüşmesinde Türkiye bakımından önem arz eden ekonomik konular gündeme getirildi.