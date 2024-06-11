Kremlin'den flaş açıklama! Rusya lideri Putin Bakan Hakan Fidan'ı kabul edecek
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ nedeniyle bulunduğu Rusya'da temaslarına devam ediyor. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul edeceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenecek BRICS+ Oturumuna katılmak üzere gittiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor.
Kremlin'den yapılan son dakika açıklamaya göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün içinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul edecek.
Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı kaynakları da söz konusu görüşmeyi doğruladı.
FİDAN-LAVROV GÖRÜŞMESİ
Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı, Gazze'deki son durum değerlendirildi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Lavrov- Fidan görüşmesinde Türkiye bakımından önem arz eden ekonomik konular gündeme getirildi.
BAKAN FİDAN, MOSKOVA'DA ŞOYGU İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan dün, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından Fidan-Şoygu görüşmesine ilişkin yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye, Gazze'deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.
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