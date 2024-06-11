BMGK’nın ateşkes kararı! Hamas dünyaya duyurdu: Kabul ediyoruz

"ARABULUCULARLA İŞBİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Hamas, halkımızın talepleri ve direnişiyle tutarlı olan bu ilkelerin uygulanması konusunda dolaylı müzakerelere girişmek için arabulucularla işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguluyor" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Biden ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada "BM Güvenlik Konseyi, Hamas'a rehinelerin serbest bırakılmasıyla birlikte ateşkes sağlanması yönündeki anlaşmayı kabul etmesi çağrısında bulunan kararımızı az önce kabul etti. Hamas ateşkes istediğini söylüyor. Bu anlaşma ciddi olduklarını kanıtlamak için bir fırsat" dedi.