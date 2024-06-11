BMGK'nın ateşkes kararı! Hamas dünyaya duyurdu: Kabul ediyoruz
İsrail'in aylardır katliam yaptığı Filistin topraklarındaki "kan gölünü" durdurmak için harekete geçen BMGK'nın ateşkes kararı Hamas tarafından kabul edildi. Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Hamas'ın BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını kabul ettiğini ve ayrıntılar üzerinde müzakereye hazır olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün akşam toplanarak ABD tarafından sunulan '14 evet oyuna karşılık bir (Rusya) çekimser oyla' Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin çağrı yapan kararı kabul etti. Kararın detaylarında, "tam ve eksiksiz bir ateşkes", Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması, ölen rehinelerin cesetlerinin iadesi ve Filistinli tutukluların takası koşulları yer alıyor.
Hamas kararla ilgili akşam yaptığı açıklamada "Hamas, Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de tamamen geri çekilme, esir değişimi, yeniden yapılanma, yerinden edilenlerin yerleşim yerlerine geri dönüşü, Gazze Şeridi bölgesinde herhangi bir demografik değişiklik veya azalmanın reddedilmesi, ihtiyaç duyulan yardımın Şeridi'ndeki insanlarımıza ulaştırılması ve kalıcı ateşkesi onaylayan kararını memnuniyetle karşılıyor.
"ARABULUCULARLA İŞBİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"
Hamas, halkımızın talepleri ve direnişiyle tutarlı olan bu ilkelerin uygulanması konusunda dolaylı müzakerelere girişmek için arabulucularla işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguluyor" ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı Biden ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada "BM Güvenlik Konseyi, Hamas'a rehinelerin serbest bırakılmasıyla birlikte ateşkes sağlanması yönündeki anlaşmayı kabul etmesi çağrısında bulunan kararımızı az önce kabul etti. Hamas ateşkes istediğini söylüyor. Bu anlaşma ciddi olduklarını kanıtlamak için bir fırsat" dedi.
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