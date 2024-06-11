Hangi ülkede ne oluyor? Aşırı sağ beş yılda nasıl yükseldi? "Avrupa'da siyasi düzen değişiyor" diyerek duyurdular

Avrupa Parlamentosu seçimleri Batı'nın içinde bulunduğu derin krizi gün yüzüne çıkardı. Dört günlük oy verme sürecinin ardından Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya ve Belçika'da aşırı sağ partiler büyük bir yükselişe geçerken sadece 13 sandalye elde eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, masayı dağıttı ve erken seçim kararı aldı.

Peki, Avrupa'da neler oluyor? Aşırı sağ hangi ülkelerde yükselişte? 2019'dan bu yana ne değişti? İşte, Avrupa'yı krize sürükleyen parlamento seçiminin tüm detayları…