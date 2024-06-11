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Rusya'da Su-34 savaş uçağı düştü, pilotları öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Rusya’da Su-34 savaş uçağı düştü, pilotları öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu’na bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti’nde bir Su-34 savaş uçağının düştüğünü, iki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

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