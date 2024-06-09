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İsrail hükümetinde 'Gazze' çatlağı! İsrail Savaş Kabinesi Bakanı Gantz istifa etti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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İsrail hükümetinde ’Gazze’ çatlağı! İsrail Savaş Kabinesi Bakanı Gantz istifa etti

Son dakika haberi... İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini açıkladı. Gantz ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağırdı.

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