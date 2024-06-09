247 sanatçıdan Gazze’deki zulme tepki! Fırçalarıyla protesto ettiler

"Türkiye'de yaşayan Yahudiler hiçbir tepki göstermiyor"

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay, AA muhabirine, İsrail'in yaptığı zulümle aslında kendilerine ihanet ettiklerini belirterek, "Bir müddet sonra ne Amerikalılar ne de İsrailliler rahat olarak yeryüzünde dolaşamayacak, kendilerini emniyette hissedemeyecek." dedi.

Türklerin tarih boyunca Yahudileri en fazla koruyan millet olduğunu ve onlara hiçbir şekilde zulmedilmediğine dikkati çeken Atalay, "Biz bu kadar iyilik yaptığımız halde onlara yaranamadık. Şu anda Türkiye'de yaşayan Yahudiler olanlara hiçbir tepki göstermiyor, hiçbir faaliyette bulunmuyor, yani uyarmıyorlar Yahudileri, 'Bak sizin bu yaptığınız zulüm yüzünden biz dünyada rahat edemeyeceğiz.', 'Bu katliam bir gün bize dönecek.' demiyorlar. Bu zulüm bir gün tersine dönecek. Allah bunu affetmez." değerlendirmesini yaptı.

Temenni, uyarma ve kınamaların zulmü durduramadığının altını çizen usta ressam Atalay, "Ne kadar güzel faaliyet yaparsan yap sonuçta bir faydası olmuyor ama biz unutulmaması için, yine Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için çalışıyoruz." diye konuştu.

İlhami Atalay, Anadolu kadınlarının da kendilerini Filistinli annelerin yerine koyarak, az resim bilgileriyle etkinliğe katıldığını ve ellerinden gelen tepkiyi böyle göstermeye çalıştığını anlattı.