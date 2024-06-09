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Macron'dan erken seçim çağrısı! Ulusal Meclis feshedildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Macron’dan erken seçim çağrısı! Ulusal Meclis feshedildi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı.

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