Gazeteci Morgan’dan siyonist İsrailli eski Belediye Başkan Yardımcısı Nahoum’a canlı yayında ayar: Neden size inanayım?





"İPİ İKİ UCUNDAN DA TUTAMAZSIN"

İsrailli eski başkan, canlı yayından bir kesit koyarak kendi sosyal medya hesabından Filistinlileri iki yüzlülük ile suçladığı bir paylaşım yaptı. ''Cehalet ve ikiyüzlülüğün hepsini bir klipte görmek için burada. Filistinliler iki devlet mi yoksa tek devlet mi çözüm istiyor, iki şekilde de olamazlar. Piers Morgan'ın bile kafası karışık.'' diyerek yazdığı yazının altını ise ''Filistinliler tam olarak ne istiyor? İsraillilerin tam haklarına sahip bir ülkenin çözümü. Ya da iki ulus için iki ülke? *İpi iki ucundan da tutamazsın! * Piers Morgan bile şaşkın!'' ifadeleriyle doldurdu.