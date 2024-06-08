ABD Ortadoğu ziyaretine çıkıyor! Detaylar belli oldu: Gündem "ateşkes"

İSRAİL'İN KUZEY SINIRI

Anlaşma sayesinde İsrail'in kuzey sınırı boyunca sakinliğin sağlanacağını vurgulayan Miller, "Böylece hem yerinden edilmiş İsrailli hem de Lübnanlı aileler evlerine dönebilir. İsrail ile Arap komşuları arasında daha fazla uyum için şartlar oluşturularak İsrail'in uzun vadeli güvenliği güçlendirilir ve bölgede istikrar artar" şeklinde konuştu.