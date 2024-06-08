ABD Ortadoğu ziyaretine çıkıyor! Detaylar belli oldu: Gündem "ateşkes"
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Pazartesi günü Orta Doğu turuna başlayacağını belirterek bu kapsamda Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi. Miller, gündemin ateşkes anlaşması olduğunu vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Orta Doğu turuna ilişkin detaylar belli oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, Blinken'ın pazartesi ve çarşamba günleri arasında gerçekleştireceği tur çerçevesinde Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi. Miller, "Bakan tüm esirlerin serbest bırakılmasını güvence altına alan bir ateşkes anlaşmasına varılması ihtiyacını ortaklarıyla görüşecek" dedi.
MASADAKİ TEKLİF HAMAS'IN ONAYLADIĞI TEKLİF İLE AYNI
Masadaki teklifin Hamas'ın geçtiğimiz ay onayladığı teklifle neredeyse aynı olduğunu belirten Miller, "Bakan, ateşkes önerisinin hem İsraillilere hem de Filistinlilere nasıl fayda sağlayacağını ele alacak. Anlaşmanın Gazze Şeridi'ndeki acıları hafifleteceğini, insani yardımda büyük bir artış sağlayacağını ve Filistinlilerin mahallelerine dönmelerine izin vereceğini vurgulayacak" ifadelerini kullandı.
İSRAİL'İN KUZEY SINIRI
Anlaşma sayesinde İsrail'in kuzey sınırı boyunca sakinliğin sağlanacağını vurgulayan Miller, "Böylece hem yerinden edilmiş İsrailli hem de Lübnanlı aileler evlerine dönebilir. İsrail ile Arap komşuları arasında daha fazla uyum için şartlar oluşturularak İsrail'in uzun vadeli güvenliği güçlendirilir ve bölgede istikrar artar" şeklinde konuştu.
GAZZE'YE ACİL İNSANİ YARDIM KONULU KONFERANSA KATILACAk
Blinken'in bölgedeki çatışmanın daha da tırmanmasını önleme ihtiyacını tekrarlamaya devam edeceğini aktaran Milller, ABD'li bakanın Amman'da Ürdün, Mısır ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ortaklaşa düzenlenecek Gazze'ye acil insani yardım konulu konferansa katılacağını bildirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın toplu taşıma bedava mı? 8-9 Haziran YKS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, Metro ulaşım ücretsiz mi?
- YKS giriş belgesi nasıl olmalı? Renkli-Siyah beyaz... 2024 YKS'ye girerken giriş belgesi nasıl çıktı alınmalı?
- YKS'de kalem, silgi, su verilecek mi? Pet şişe su alınıyor mu? İşte sınava sokulması yasak olanlar: Piercing, kemer, küpe, saat...
- YKS sınav yeri sorgulama ekranı 2024 | YKS'ye nerede gireceğim? ÖSYM AİS AYT-YDT-TYT giriş belgesi nasıl alınır?
- YKS gözetmen ücretleri 2024 | YKS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL alacaklar? Sınav sorumlusu, bina yöneticisi...
- YKS için gerekenler listesi | 2024 YKS'ye girerken yanında bulunması gerekli eşyalar neler? Su, kalem, silgi, giriş belgesi...
- 47 48 50 51 52 yaş tam 12'den hedefi vurdu! SGK girişi 1993 1996 1998 2003 2005 olana erken emeklilik hesaplandı
- Öğretmen il dışı tayin başvuruları bitti mi? İller arası atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekliye 17.250+3.000 TL ödeme mest edecek! Liste geldi: 10.500 TL üstü ve 23.250 TL altı maaş alana Cuma, Cumartesi IBAN'a yatacak
- DİYANET Cuma Hutbesi Tam Metin PDF OKU | 7 Haziran 2024 bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne?
- Tuvalette sağlığınızdan olmayın! Bunu yapanlar yandı: Kansere davetiye çıkarıyor
- TOKİ'den büyükşehirde 10.446 TL'ye sıfır daire! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade jesti! 102 m2 2+1, 3+1 konut...