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Refah sokakları ceset kaynıyor! Hastane müdürü korkunç tabloyu açıkladı: Durum felaket

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
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Refah sokakları ceset kaynıyor! Hastane müdürü korkunç tabloyu açıkladı: Durum felaket

İşgalcilerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta düzenlediği katliam nedeniyle sokaklar adeta kan gölüne döndü. Refah sokaklarının İsrail askerlerinin öldürdüğü onlarca kişinin cansız bedeniyle ve yardım bekleyen yaralılarla dolu olduğu açıklayan Refah'taki Kuveyt Hastanesi Müdürü bölgedeki hastanelerin hizmet dışı kalması ile durumun adeta bir felaket olduğunu söyledi.

Refah'taki Kuveyt Hastanesi Müdürü Suheyb el-Hemas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Refah sokaklarında onlarca ceset ve sağlık ekiplerinin ulaşamadığı onlarca yaralı var." ifadesi kullanıldı.

DURUM TAM BİR FELAKET

İsrail'in, Refah'ta daha önce boşaltılan Kuveyt Hastanesi'ni hedef alarak büyük bir bölümünde yangın çıkmasına neden olduğunu ifade eden Hemas, devam eden askeri saldırılar nedeniyle Refah'taki tüm hastanelerin hizmet dışı kalmasıyla sağlık durumunun "felaket" durumda olduğunu vurguladı.

HASTANELER DOĞRUDAN HEDEF ALINIYOR

İsrail'in "hastaneleri doğrudan hedef aldığını ve hizmet dışı bıraktığını" belirten Hemas, uluslararası topluma İsrail'in Refah'ta işlediği suçlar karşısında sorumluluklarını yerine getirmeleri, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden soykırım savaşını acilen durdurmaları ve hastanelere yakıt ve tıbbi yardım sağlamaları çağrısında bulundu.

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