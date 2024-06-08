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Avustralya'da şiddetli yağmur ve taşan baraj sele sebep oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Avustralya’da şiddetli yağmur ve taşan baraj sele sebep oldu

Avustralya'nın Sydney şehrinde devam eden şiddetli yağmur ve bir barajın taşması sele neden oldu. New South Wales Eyaleti Acil Durum Departmanından yapılan yazılı açıklamada, Sydney’in kenar mahallelerinde en az 10 acil tahliye emri verildiği, gece boyunca 49 kurtarma operasyonu yapıldığı duyuruldu.

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