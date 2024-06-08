08 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Aliyev'den net mesaj! Doğu Kudüs başkentli bağımsız Filistin devleti kurulmalı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
ABONE OL
Aliyev’den net mesaj! Doğu Kudüs başkentli bağımsız Filistin devleti kurulmalı

Gazze'de yaşanan katliamlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu konuda Azerbaycan'ın tutumunun net olduğunu belirterek başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini söyledi. Aliyev, Gazze'de yaşanan trajedinin bir an önce sona ermesi ve savaşın durdurulması gerektiğini de vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunduğu Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlenen ortak basın toplantısında bir konuşma yaptı.

TUTUMUMUZ NET: BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI

Konuşmasında Filistin meselesine ve Gazze'de yaşananlara değinen Aliyev, "Azerbaycan'ın tutumu nettir. Bağımsız Filistin devleti kurulmalı ve başkenti Doğu Kudüs olmalıdır. Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli, savaş durdurulmalı ve tüm sorunlar müzakere yoluyla çözülmelidir." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 246 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 70 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 150 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 801'e, yaralı sayısının 83 bin 680'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör