Türkiye ile Venezuela arasında tarihi anlaşma! Nicolas Maduro duyurdu
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin güneyinde altın çıkarmak için Türkiye ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı. İki ülke arasında petrol ve gaz işbirliği için de imzalar atıldı.
Türkiye ile Venezuela arasında devam eden işbirliğinde yeni, bir adım atıldı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cuma günü yaptığı açıklamada yeni bir anlaşmanın sağlandığını duyurdu.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Maduro, Türkiye'yle imzalanmış olan karşılıklı yatırımlara ilişkin anlaşmayı canlı yayında onaylamıştı. Dün yapılan açıklamada Maduro, ülkesinin güneyinde altın çıkarmak için Türkiye ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu.
Maduro, altın, demir, koltan ve diğer mineraller açısından zengin olan bölgeye atıfta bulunarak, "Türkiye'nin yatırımı, Orinoco Madencilik Kemeri'nde altın geliştirmeye devam etmek için yapılmıştır," ifadelerini kullandı.
Maduro imza töreninde yaptığı açıklamada "Bu altın sahalarını geliştireceğiz ve imzaladığımız şeyin doğaya saygılı ve çok üretken bir ekolojik gelişim örneği olmasını diliyorum" dedi.
Maduro ayrıca bir amonyak rafinerisinin inşası ve gaz rezervlerinin kullanılması ile ilgili olarak da Türkiye ile anlaşmalara imza atıldığını belirtti. Maduro, "Bunlar, petrokimya, gaz ve altın için geleceğin üç büyük projesidir," sözlerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl Venezuela'yı ziyaret etmesi planlanıyor.
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