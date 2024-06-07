07 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Sudan'da bir köye yapılan saldırılarda ölü sayısı 180'e yükseldi

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
ABONE OL
Sudan’da bir köye yapılan saldırılarda ölü sayısı 180’e yükseldi

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin Ved en-Nora köyüne yaptığı saldırılarda ölü sayısının 180'e yükseldiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör