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Katil İsrail'in 245 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 731'e çıktı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Katil İsrail’in 245 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 36 bin 731’e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 77 artarak 36 bin 731'e yükseldi.

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