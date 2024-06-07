07 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e Kopenhag'da saldırı! Saldırgan yakalandı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
ABONE OL
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’e Kopenhag’da saldırı! Saldırgan yakalandı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradı. Frederiksen'i darbeden saldırgan yakalandı. Başbakan Frederiksen'in saldırının ardından şok geçirdiği açıklandı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bugün başkent Kopenhag'da saldırıya uğradı.



SALDIRGAN TUTUKLANDI

Danimarka polisi, darp edilen Frederiksen'in aldığı yaralar hakkında detaylı bilgi vermezken, saldırganın tutuklandığını aktardı.

ŞOK GEÇİRDİ
Başbakanlık Ofisi ise saldırının ardından Frederiksen'in şok geçirdiğini bildirdi.

Danimarka Başbakanı’na yumruklu saldırı!Danimarka Başbakanı’na yumruklu saldırı! DANİMARKA BAŞBAKANI'NA YUMRUKLU SALDIRI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör