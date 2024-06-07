İsveç'te Filistin hazımsızlığı! Eylem yapan öğrencilere köpekli müdahale: 20 kişi gözaltına alındı
İsveç polisi Gazze'de siyonistlerin düzenlediği katliam için Filistin'e destek eylemi yapan öğrencilere müdahale etti. Başkent Stockholm'de polis, Filistin'e destek eylemi yapan Stockholm Kraliyet Enstitüsü (KTH) öğrencilerine köpeklerle müdahale ederek 20 öğrenciyi gözaltına aldı.
Stockholm Kraliyet Enstitüsü (KTH) öğrencileri, 15 gün önce başlattıkları Filistin'e destek gösterilerine devam ediyor. Okul yönetiminden İsrail ile ilişkilerin kesilmesini talep eden öğrenciler, aynı zamanda İsrail'i de protesto etmeyi sürdürüyor.
KÖPEKLİ MÜDAHALEDE ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Polis, KTH kampüsünde toplanan Filistin destekçisi öğrencilere köpeklerle müdahale etti ve 20 kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan aktivist ve öğrenciler, KTH'ya doğru yürüdü.
KTH yönetiminin İsrail'in soykırım yaptığını kabul etmediğini ve İsrail'deki üniversitelerle ilişkilerini sürdürdüğünü belirten göstericiler, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un eline Filistinli çocukların kanının bulaştığını ve İsrail'i desteklemeye devam ettiğini söyledi.
İSRAİL KARŞITI SLOGANLAR HAVADA UÇUŞTU
Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı. "Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail" ve "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, polisin öğrencilere sert müdahale etmesini de protesto etti.
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