İsveç’te Filistin hazımsızlığı! Eylem yapan öğrencilere köpekli müdahale: 20 kişi gözaltına alındı

KTH yönetiminin İsrail'in soykırım yaptığını kabul etmediğini ve İsrail'deki üniversitelerle ilişkilerini sürdürdüğünü belirten göstericiler, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un eline Filistinli çocukların kanının bulaştığını ve İsrail'i desteklemeye devam ettiğini söyledi.

İSRAİL KARŞITI SLOGANLAR HAVADA UÇUŞTU

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı. "Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail" ve "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, polisin öğrencilere sert müdahale etmesini de protesto etti.