ABD Başkanı Joe Biden bildiğiniz gibi! Olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı...

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler, sosyal medyada binlerce kez izlendi ve çok sayıda yorum aldı: Beyaz Saray'da daha güçlü, daha yetenekli birini düşünemiyorum. Bu onun için çok fazla, bir 4 yıl daha nasıl yapacak? Utanç verici anlar.

MACRON'LA GÖRÜŞECEK

Bu arada ABD Başkanı Biden, 8 Haziran'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelecek. Elysee Sarayı'nda yapılacak karşılama töreninin ardından çalışma yemeğine katılacak ikili, görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulunacak. Biden ve eşi Jill Biden onuruna Elysee Sarayı'nda akşam yemeği verilecek.