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ABD Başkanı Joe Biden bildiğiniz gibi! Olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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ABD Başkanı Joe Biden bildiğiniz gibi! Olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı...

Bugüne kadar yaptığı gaflarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, Fransa ziyaretinde yine dillere düştü. Joe Biden arkasında sandalye bulunmamasına rağmen oturmaya çalıştığı anlar dünya medyasında geniş yankı buldu. İşte o anlar...

Biden, 5 günlük ziyaret kapsamında Fransa'da bulunuyor. Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sahnede bulunan Biden, bir kez daha ilginç hareketlere imza attı.

ABD Başkanı Joe Biden, olmayan sandalyeye oturmaya çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

BİDEN'DAN İLGİNÇ HAREKETLER

Biden, sahnede sandalye olmadan oturmayı denedi. Oturmak için eğilen Biden, sandalyenin olmadığını fark edince bu davranışını düzeltti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler, sosyal medyada binlerce kez izlendi ve çok sayıda yorum aldı: Beyaz Saray'da daha güçlü, daha yetenekli birini düşünemiyorum. Bu onun için çok fazla, bir 4 yıl daha nasıl yapacak? Utanç verici anlar.

MACRON'LA GÖRÜŞECEK

Bu arada ABD Başkanı Biden, 8 Haziran'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelecek. Elysee Sarayı'nda yapılacak karşılama töreninin ardından çalışma yemeğine katılacak ikili, görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulunacak. Biden ve eşi Jill Biden onuruna Elysee Sarayı'nda akşam yemeği verilecek.

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