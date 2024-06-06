Donald Trump’tan nükleer silah açıklaması: Küresel ısınmadan daha büyük bir tehdit!

"NÜKLEER SAVAŞ TEHLİKESİ ENDİŞE VERİCİ"

Trump, nükleer savaş tehlikesinin dünya için daha büyük endişe kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Benim için bir anlam ifade eden tek küresel ısınma, nükleer küresel ısınmadır." ifadesini kullandı.