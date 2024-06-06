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Donald Trump'tan nükleer silah açıklaması: Küresel ısınmadan daha büyük bir tehdit!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Donald Trump’tan nükleer silah açıklaması: Küresel ısınmadan daha büyük bir tehdit!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın çevreci tutumunu eleştirerek, nükleer savaşın küresel ısınmadan daha büyük tehdit oluşturduğunu belirtti.

Sunucu Sean Hannity'nin moderatörlüğünde Fox News televizyonunda konuşan Trump, Biden'ın nükleer savaş tehdidi yerine çevrecilik üzerinde durmasını eleştirdi.

"NÜKLEER SAVAŞ TEHLİKESİ ENDİŞE VERİCİ"

Trump, nükleer savaş tehlikesinin dünya için daha büyük endişe kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Benim için bir anlam ifade eden tek küresel ısınma, nükleer küresel ısınmadır." ifadesini kullandı.

Ülkesinin nükleer savaşa girmesini istemediğini dile getiren Trump, nükleer silahların eskisinden çok daha güçlü olduğuna işaret etti. Trump, "Bu silahları kullanmak, dünyayı yok etmek olur." dedi.

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