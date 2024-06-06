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Rusya’da iki tramvay çarpıştı, 7'si çocuk 109 kişi yaralandı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Rusya’da iki tramvay çarpıştı, 7’si çocuk 109 kişi yaralandı

Rusya’nın Kemerovo kentinde meydana gelen tramvay kazasında 7'si çocuk 109 kişinin yaralandığı bildirildi.

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