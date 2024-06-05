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Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı! Apple geride bıraktı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Nvidia’nın piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı! Apple geride bıraktı

Nvidia, 3,011 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

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